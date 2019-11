O trágico acidente aconteceu por volta das 13h00, desta sexta-feira, 1, na BR 364, cerca de um quilômetro após o Posto Perfil, entre os municípios de Ji-Paraná e Presidente Médici, e acabou vitimando a jovem Gissele Padrovani, de 18 anos de idade.

De acordo com a PRF, a jovem trafegava pela BR 364 com sua motocicleta Honda Titan, sentido Presidente Médici, quando, ao se aproximar de um cruzamento, fez uma rápida conversão a esquerda para entrar na estrada vicinal. Mas antes de fazer a conversão, acabou sendo “colhida” por uma carreta bi-trem que seguia no mesmo sentido.

O motorista da carreta falou à imprensa que estava trafegando na velocidade normal, bem atrás da motociclista, e nunca imaginou que ela iria reduzir a velocidade para fazer a conversão. “Foi tudo muito rápido. A moto seguia na minha frente, quando a condutora diminuiu a velocidade bruscamente para fazer uma conversão à esquerda. Ainda tentei parar a carreta, mas não consegui”, comentou o motorista.

A motocicleta e a jovem chegaram a ser arrastados por mais de 30 metros e precisou da ajuda de um caminhão guincho e de um trator para retirar a vítima debaixo do caminhão. Ela chegou a ser socorrida com vida ao HM, mas acabou morrendo ao dar entrada no Pronto Socorro do Hospital Municipal de Ji-Paraná.