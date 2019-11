A vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE), deputada Rosangela Donadon, convida a população de Vilhena, e região que estão indignados com a atuação da empresa Energisa no Estado de Rondônia, para participarem da Audiência Pública, onde deputados estaduais da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), estarão na cidade para ouvir todas as reivindicações, reclamações e demandas da comunidade.

A audiência acontece na segunda-feira, 4, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Vilhena (Aciv), na Avenida Capitão Castro, centro, a partir das 18 horas.

