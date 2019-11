Para a maioria das pessoas, o tamanho do mercado de uma empresa se restringe ao seu market share. Ou seja, ele equivale ao montante de suas vendas, oscilando ocasionalmente para mais ou para menos. Será que esse conceito está correto? Qual sua opinião a respeito?

Acho que essa visão está equivocada. Entendo que o tamanho real do mercado, equivale ao montante de suas receitas, acrescido das receitas de todos os demais concorrentes! Esta é uma visão nova, maior e animadora porque amplia horizontes. Convido-o a acompanhar meu raciocínio.

Diversos empresários acreditam que oscilações de mercado são impactadas pelo nível da atividade econômica do país, pela taxa de inflação, pelo índice de desemprego… Daí ficam paralisados, a espera de um cenário mais propício, para começar a agir e investir. Se você entender que seu mercado é o todo e não apenas uma parte dele, suas perspectivas crescem. Portanto anime-se; prepara-se para disputá-lo; parta em busca de uma participação maior. Como fazer isso?

1.-Crie um atendimento de excelência, o qual começa na abordagem, envolve as várias etapas da venda, flexibilidade nos preços e prazos, indo até a entrega final do produto. Você pode, muito bem, conquistar clientes da concorrência mediante um atendimento superior e diferenciado. Não há limites para estes avanços;

2.-É mais fácil aumentar as vendas do que diminuir custos e despesas. Você sabia disso? A maioria das pessoas com quem trabalho desconhece esta verdade ou tem medo de enfrentá-la. Muitos administradores não estão dispostos a fazer isso; por isso, sua participação no mercado permanece inalterada. Se suas vendas não aumentam é porque seus clientes estão lhe dizendo que sua administração está deficiente. Faça desta ideia um desafio. Crie metas. Corra atrás dos números;

3.-Quem deve definir o tamanho de sua estrutura é o volume de vendas. É assim na sua firma? Controle sua estrutura até obter um aumento nas margens operacionais. Faça isso com inteligência e dinamismo. Nunca repasse suas incompetências de gestão aos preços de venda;

4.-Como um bom administrador que é, lembre à sua equipe que só a competitividade permanente é capaz de trazer sustentabilidade aos seus negócios. Mesmo que você nunca tenha feito isso antes, atreva-se a fazê-lo, com fé e trabalho.

Se você implantar as medidas acima, sua taxa de crescimento será geométrica e no curto prazo. Experimente e comprove. Não subestime as inúmeras oportunidades à sua frente e ao seu redor!