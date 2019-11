A competição reuniu equipes de Campo Novo-MT, Pontes e Lacerda-MT, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Ifro-Vilhena, e Asbavi/Sicoob/Credisul no último final de semana, em Vilhena.

No sub-15, categoria mais acirrada, contou com a participação de sete equipes, na qual disputaram todos contra todos e a final ficou entre as equipes da Asbavi e Ji-Paraná. Porém, o título de campeão, foi para os anfitriões da casa, Asbavi que venceu por 54 a 46.

Na categoria sub-13, Asbavi também ergueu a taça de campeão, ao vencer a equipe de Pontes Lacerda, com destaques para os atletas Vitor de 10 anos e Yudi de 13.

Já na categoria Sub-15 feminino, a equipe de Ji-Paraná venceu com facilidade a equipe feminina da SicoobCredisul/Asbavi, que estava com um elenco de atletas com idades de 12, 13 e 14 anos, inferior a categoria.

