Em pronunciamento na sessão ordinária de terça-feira 05, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), destacou o período em que o deputado Ezequiel Neiva (PTB) esteve à frente do Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

Laerte explicou que na ocasião o colega executou obras essenciais para o desenvolvimento do Estado. “Em primeiro lugar quero lembrar a forma como Ezequiel Neiva nos recebia. Os deputados sempre estavam no DER, por conta disso. Em segundo lugar quero citar as ações implementadas em sua gestão, importantes para Rondônia, como a do anel viário de Ji-Paraná”.

O presidente da assembleia lembrou que a obra estava paralisada há 22 anos, e havia uma disputa judicial. O contrato foi desfeito e a anel viário foi executado pelo próprio DER.

“Era uma obra na qual ninguém mais acreditava. Ezequiel Neiva a deixou praticamente pronta, e hoje mais de 90% das carretas que passam por Ji-Paraná utilizam o anel viário”, acrescentou Laerte Gomes.

O parlamentar citou diversas outras obras, como a Estrada do Boi no Cone Sul, e a conclusão de rodovias em Machadinho do Oeste, Campo Novo e Pimenteiras.

“Também houve o asfaltamento em conjuntos de casas populares em Jaru. Parceria com os municípios e utilização de recursos do Pidise resultaram em asfalto para ruas de Ji-Paraná e Presidente Médici. Em Alvorada do Oeste foram destinados R$ 2 milhões para a prefeitura. O dinheiro está na conta, e estão sendo pavimentados cinco quilômetros de ruas”, adiantou Laerte.

Em Porto Velho, Laerte Gomes destacou a conclusão do Espaço Alternativo, que hoje é o cartão postal da cidade. “Principalmente aquela ponte, que deu um novo visual ao que já existia. Não há como deixar de reconhecer o trabalho de Ezequiel Neiva”, afirmou.

As praças culturais em diversos municípios e a conclusão da ponte sobre o Rio Urupá, em Ji-Paraná, no valor de R$ 6,5 milhões, sem nenhum aditivo, também mereceram destaque no discurso.

“Vossa excelência surpreendeu positivamente no DER. Quero reconhecer o trabalho desenvolvido”, finalizou Laerte Gomes. Diversos parlamentares parabenizaram o presidente da assembleia pelo discurso, dizendo que também reconhecem as realizações do DER no período em que Ezequiel Neiva era o diretor-geral.