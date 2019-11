A partir de 2020 a Unesc em Cacoal, passa a oferecer o Colégio Unesc com ensino fundamental II e médio, baseado no sistema de ensino objetivo. O corpo docente está sendo formado através de um rigoroso processo seletivo.

A estrutura da escola, como salas de aula, diretoria e supervisão, se localiza em um bloco independente e de uso exclusivo do Colégio Unesc, mas os alunos terão acesso aos mais de 20 laboratórios da Faculdade Unesc, que contribuirão para sua formação escolar, entre eles, os laboratórios de anatomia, engenharia, física, biomedicina, nutrição, hidráulica e vários outros. Outro diferencial são as ferramentas do Google for Education, com acesso à Sala Google. INF: (69) 3441-4503 / Secretaria Escolar: hall de entrada da Unesc.

Em Cacoal, a Unesc concluiu mais uma turma da pós em direito civil e processual civil, com módulos quinzenais, que reuniu 25 alunos com o mesmo objetivo: a busca por conhecimento e a especialização em uma importante área do direito.

Além de uma nova turma para este curso, a Unesc está com inscrições abertas também para pós graduação em formação docente para o ensino superior. Também em andamento na instituição, a pós em direito penal e processual penal, além do 1º mestrado oferecido pela Unesc em parceria com a Unip em administração.

Inscrições abertas desde 26 de setembro, para ingresso no 1º semestre de 2020 nas unidades em Cacoal, Porto Velho e Vilhena, com mais de 30 opções de cursos superiores em Rondônia. A data e o horário para a realização da prova são escolhidos pelo candidato no momento da inscrição.

A prova do vestibular é feita nos computadores dos laboratórios de informática da Unesc, em qualquer período do dia: matutino, vespertino e noturno. Há também a opção de ingressar na instituição pela nota do Enem. A nota mínima (nota de corte) para optar por inscrever-se utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio é de 200 pontos.

Registrei na Sicoob Fronteiras pioneira no município de Cacoal, no segmento do cooperativismo de crédito, com agências em Ministro Andreazza, Cerejeiras e Colorado do Oeste (RO), e Pontes e Lacerda (MT), o sócio-fundador Vornei Bernardes da Costa da área jurídica, o ex-presidente Gilmar Odorisi da área de expansão, o diretor administrativo Tiago Zandoná e o gerente geral Edvaldo Rodrigues.

O renomado otorrinolaringologista Claudemir Borghi de Cacoal, participou da recente 49ª edição do Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial em Brasília (DF).

A empresária Erinélia Jordão da Cacoal Vistoria em Cacoal, realizou palestra para as colaboradoras e clientes no mês de outubro.