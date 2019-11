Muitas crianças da cidade já começaram mandar suas cartas com seus pedidos para o Papai Noel.

De acordo com o comandante do 3º Grupamento de Bombeiros de Vilhena, Capitão José Joaquim da Silva, a campanha solidaria deste ano, será diferente das edições anteriores.

“Não vamos entregar os presentes de casa em casa e esse ano a entrega será divididos em quatro pontos da cidade e a distribuição dos presentes terá apenas a participação do 3º GB”, explicou o comandante.

O Capitão enfatizou que a finalidade da campanha, é atender aos pedidos das crianças de toda a cidade, desde um simples brinquedo como uma boneca, bola ou até uma cesta básica. Porém, Joaquim destaca que por incrível que pareca algumas crianças pedem materiais escolares.

O Comandante ressalta que qualquer pessoa pode adotar uma cartinha e apadrinhar uma criança. Segundo o Capitão, no ano passado cerca 1.500 cartas foram atendidas e este ano a meta é atingir o dobro.

Joaquim explicou que o Papai Noel deste ano será mais uma vez Soldado Ferroni, que assumiu no lugar do bombeiro aposentado, Tenente Natalino, que ficou por mais de 20 anos no papel do bom velhinho em Vilhena.

O Comandante lembra que as cartinhas poderão ser entregues até o dia 15 de dezembro, e a partir dessa data, começa a ser realizado a entrega dos presentes as crianças.

Por fim, o Comandante finaliza explicando que as cartinhas poderão ser entregues no 3º GB, localizado na Rua Ricardo Franco, centro de Vilhena, ou no quartel dos bombeiros no bairro Bela Vista, na Rua Pedro Diniz da Costa.