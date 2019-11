Em parceria com o governo estadual a Infraero está executando os serviços de medição de atrito e macrotextura em vários aeroportos de Rondônia, incluindo o aeródromo de Vilhena.

Os trabalhos são fruto da nova política adotada pela empresa, com foco na prestação de serviços para aeródromos regionais. Para a execução das ações, foi designada equipe de manutenção do Aeroporto Internacional de Porto Velho, composta por empregados especializados em manutenção aeroportuária.

Os aeroportos regionais têm importância estratégica para economia de Rondônia, e a Infraero, com sua expertise, se mostra uma importante parceira para prestar serviços de excelência e contribuir com o desenvolvimento da aviação regional por todo o país.

Através da superintendência de Negócios, a Infraero, explica que a empresa também pode oferecer soluções customizados, planejadas e executadas de acordo com as necessidades dos clientes dispondo de vasto portfólio de serviços e produtos tecnológicos, nas áreas técnicas, de gestão e operação, alinhados ao que existe de mais atual no segmento aeroportuário; com equipes de profissionais especializados, e ampla vivência para lidar com qualquer cenário de mercado, nas demandas de planejamento, consultoria, treinamento e execução de projetos.