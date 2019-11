Na tarde desta segunda-feira, 11, bandidos armados pularam o muro de casa no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena e roubaram uma moto Honda Bros NXR 160, de cor preta, placa NEE-9345/Vilhena.

De acordo com a vítima, falou a reportagem Extra de Rondônia, que chegou do trabalho e não estava se sentido bem. Com isso, tomou banho e foi dormir, quando por volta das 14h30, acordou, foi ao banheiro e voltou para cama, escutou os cachorros latindo, mas achou normal. Porém, derrepente ouviu um forte barulho na porta de entrada da casa, e quando saiu do quarto deu de cara com um dos ladrões de máscara e com uma arma provavelmente revolver.

O bandido mandou que a vítima entregasse a chave da moto e também o controle do alarme. Além disso, subtraiu dois capacetes e um aparelho celular.

A Polícia Militar foi chamada, mas até o momento não localizou nenhum suspeito.