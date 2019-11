Uma tremenda confusão por motivo fútil acabou sendo a grande notícia da pequena localidade de Nova Andradina, na área rural de Chupinguaia.

O caso aconteceu neste domingo 10, num estabelecimento comercial chamado Mercado do Biá, envolvendo três pessoas.

Segundo o boletim de ocorrência, tudo começou por causa de uma discussão boba entre dois dos implicados no caso.

Relata o registro policial que o cliente do mercado T.F.S.S, de 23 anos, estava no balcão quando pediu ao dono da loja um isqueiro para comprar. Foi informado que não tinha o produto à disposição, então pediu uma caixa de fósforos.

O comerciante também disse que não tinha, e o outro começou a insistir. Irritado com a situação, outro cliente, de iniciais D.J.R, desferiu um soco no rosto do rapaz.

Os dois começaram a lutar, e quando D.J.R, ficou em desvantagem gritou por ajuda de seu irmão O.R, que mora próximo ao local da briga. Com a chegada dele, o confronto ficou desigual, e conforme narra a ocorrência, T.F.S.S, foi severamente espancado, chegando inclusive a ser agredido com pedradas.

A vítima foi socorrida e com a chegada da polícia diligências foram feitas atrás dos agressores, mas os irmãos não foram encontrados.

O caso foi encaminhado à Unisp em Vilhena e será investigado como lesão corporal.