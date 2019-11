O governo de Rondônia concluiu na sexta-feira 08, as obras da construção de uma ponte de madeira com 30 metros de extensão sobre o rio Santa Cruz, na Linha Terceira Eixo, do município de Corumbiara. A ponte foi feita pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), a pedido do deputado Ezequiel Neiva (PTB).

O deputado disse que a conclusão da ponte deixa a sensação de dever cumprido. Ezequiel Neiva pontuou ainda que os moradores de Corumbiara e Cerejeiras, em especial os produtores rurais, estão comemorando o encerramento do projeto, e agora o DER fará o aterro das cabeceiras, para a liberação do trânsito.

“A empresa M&M Serviços Especializados começou a trabalhar já no período de chuvas. A população estava receosa de que o projeto não fosse concluído. Mas a empresa demonstrou muita seriedade e competência, encerrando os trabalhos antes do previsto, que estava marcado para o próximo dia 20”, elogiou Neiva.

O parlamentar agradeceu o governo do Estado, que por meio do DER atendeu ao pedido para a constatação de uma empresa em regime emergencial, dada a gravidade da situação da ponte antiga, que estava intransitável e comprometendo o transporte da produção agropecuária e do transporte escolar.

“O diretor do DER, coronel Erasmo Meireles e o adjunto, engenheiro Diego Auller, foram sensíveis à situação e garantiram a agilidade em todo o processo”, destacou o deputado.