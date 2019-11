Na semana passada o deputado estadual, Luizinho Goebel (PV), apresentou na Assembleia Legislativa duas indicações que irão beneficiar os municípios de Nova União e Alta Floresta do Oeste.

Conforme Goebel, em uma de suas reivindicações encaminhada ao governo do Estado com cópia para a Secretaria de Educação (Seduc), propõe a reconstrução do muro da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Goretti, localizada no município de Nova União, que devido a uma forte chuva com vento acabou derrubando a estrutura.

O deputado destaca que a solicitação – de extrema urgência – se faz necessária para guardar a estrutura física da escola, assim como a segurança dos alunos e funcionários que ali frequentam.

“A reconstrução do muro proporcionará melhores condições de trabalho, bem como a segurança de todos, evitando que pessoas estranhas tenham acesso ao local e que os alunos não saiam da escola durante o horário letivo” frisou Goebel.

Na segunda indicação, o parlamentar solicita que a Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), aumente o efetivo de servidores da Delegacia de Polícia Civil do município de Alta Floresta D’Oeste, tendo em vista que a delegacia está com um número insuficiente de servidores para atender a demanda de serviço, o que prejudica e dificulta o pleno exercício das atividades exercidas pela polícia judiciária.

“É necessário que o governo de Rondônia aumente o número de servidores para, dessa forma, dar mais agilidade e eficiência às atividades da referida Delegacia”, destacou Goebel.