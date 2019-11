O deputado estadual vilhenense usou as redes sociais para comunicar os moradores do Cone Sul acerca da chegada de máquinas para as residências do DER e Vilhena e Colorado do Oeste, com fins de executar serviços em várias rodovias da região.

Segundo ele já estão à disposição das representações do órgão estadual um trator de pneu equipado com roçadeira lateral e uma mini-carregadeira, e já há um cronograma de serviços estabelecidos para recuperação de estradas em Chupinguaia, Cabixi, Colorado e Corumbiara, com apoio do DER de Ji-Paraná. “Será feito um trabalho de qualidade, a fim de garantir o uso pleno das estradas durante o período chuvoso”, garantiu Luizinho Goebel (PV).

O deputado explicou que o trator de pneus serve para limpeza lateral das estradas pavimentadas, inclusive com serviços de contenção de erosões. Já a mini-carregadeira é dotada de implementos para aplicação de massa asfáltica para reparos nas vias pavimentadas, conhecido como “tapa-buracos”.

O trabalho de limpeza já começou, a e recuperação do asfalto deve ter início no dia 25, dependendo apenas da chegada do produto ao Estado, o qual está sendo transportado por balsa até a capital. “Assim que a massa asfáltica tiver chegado a Porto Velho o produto será enviado às residências do DER do Cone Sul para início da aplicação”, detalhou Goebel.

Serão realizadas ações em três frentes de trabalho. A primeira, que já está na fase da limpeza lateral da pista, é na RO 391, entre o Distrito do Guaporé e a sede do Município de Chupinguaia. As outras duas são na RO 370, nos trechos entre Colorado do Oeste e Cabixi e de Cerejeiras até Corumbiara.