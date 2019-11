Depois de cerca de 60 dias trabalhando na recuperação da malha viária urbana de Colorado do Oeste, cumprindo contrato firmado com a prefeitura, a Suporte Engenharia, dirigida pelo empresário Wdson Gutierriz, pretende realizar serviços na cidade atendendo a iniciativa privada local.

A iniciativa se deve a qualidade do trabalho executado pela empresa, que chamou a atenção de empresários coloradenses, rendendo inclusive um contrato já em execução. “Foi importante termos feito este trabalho para a prefeitura, que acabou servindo para que nosso serviço fosse reconhecido e despertasse interesse de empresas locais”, comemora Wdson.

Wdson afirma que as obras de recuperação de ruas e avenidas de Colorado com microrevestimento, que começaram há cerca de dois meses, estão praticamente finalizadas. A empresa foi contratada para fornecer o material e executar a mão de obra na ação, sem utilizar nada do Município, algo que foi cumprido à risca.

Sendo aberta para atender quaisquer clientes, seja da iniciativa pública ou privada, A Suporte Engenharia conta com know how e experiência com este tipo de trabalho para ambos setores. “Assim como prestei serviços para a prefeitura de Colorado, já fiz também o mesmo tipo de trabalho para empresas do setor privado no Mato Grosso, até mesmo em grandes fazendas de criação de gado confinado, onde as estradas eram pavimentadas. Nosso serviço é diferenciado, trabalhamos com um material de qualidade, e estamos neste ramo para atender qualquer empresa ou instituição pública interessada”, pontuou o empresário.

O empresário quer aproveitar o fato de estar com maquinario e trabalhadores em Colorado para firmar outros contratos, e atualmente seu pessoal está trabalhando no Mercado Vila Rica. Interessados nos serviços da empresa podem procurar informações no canteiro de obras instalado no local.