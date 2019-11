Foi realizado no sábado, 16, a última rodada do Campeonato Regional de Futebol Soçaite 4.0, no campo do S.M. Madeiras, em Vilhena. Com isso, os semifinalistas foram definidos do torneio.

O evento esportivo é uma realização da Liga de Futebol de Vilhena e Federação Rondoniense de Futebol 7 e Society e Estorno (FRF7SE), com apoio da prefeitura municipal de Vilhena, Colorado e Cabixi.

De acordo com o presidente da Federação Rondoniense de Futebol 7, Natal Jacob, os jogos das semifinais está marcada para o dia 30 de novembro. “O local e horário dos confrontos serão definidos até essa semana”, frisou Natal.

Confira os resultados da última rodada

Fofão F.C 2 x 2 Cabixi

Colorado 1 x 0 A.A. Colorado

Metal Ferro 2 x 1 Titaniun