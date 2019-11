Carlos Henrique, de 13 anos, José Gustavo, 12 anos, e João Gustavo, 10 anos, conquistaram medalhas no 26° Campeonato Brasileiro Karatê Interestilos -CBKI, realizado nos dias 14 a 17 de novembro em Itapecerica da Serra-SP.

Outro competidor que terminou o Campeonato entre os cinco melhores foi o sensei Flávio Gomes. Os atletas fazem parte da Associação Champions de Vilhena que é filiada a Federação Estadual de Karatê Interestilos de Rondônia (FEKIR).

Carlos Henrique conquistou 3° lugar em Kata Individual, a 2° no Kumite Individual, 2° no Kumite por equipe.

José Gustavo terminou a competição no 2° lugar Kumite, 3° Kumite por equipe. João Gustavo ficou com a Prata no Kumite e 4° no Kata.

Já o sensei Flávio Gomes ficou com a 5° colocação no Kata e 5° no Kumite. “Gratos pela confiança e apoio recebido por amigos, pais e patrocinador Grupo Trevo, os atletas agradeceram a todos”.

CAMPEONATO

Participaram do Brasileiro de Karatê 1.593 atletas de 21 federações, mais a federação convidada vinda da Argentina.

Representando Rondônia foram 38 atletas filiados a Federação Estadual de Karatê Interestilos de Rondônia FEKIR.

No quadro geral de medalhas os bons resultados obtidos pelos atletas filiados a FEKIR terminou na 5° colocação.