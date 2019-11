O tributo ao rock nacional dos anos 80, será uma das atrações da festa dos servidores da educação do Cone Sul. Bandas que se tornaram destaque no período de transição política no Brasil como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, Capital Inicial, Barão Vermelho, Ira, Ultraje, Plebe Rude, Engenheiros do Hawaí e Camisa de Vênus serão relembradas.

O evento que acontece neste sábado 23, a partir das 20h, na sede do CTG, em Colorado do Oeste. A festa é uma promoção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Rondônia (Sintero).

O baile será direcionado aos funcionários públicos estaduais de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste. Além do tributo aos artistas do pop rock nacional, a festa terá sorteios de brindes e jantar.

Outra atração, segundo o dirigente do Sintero em Colorado, professor Ricardo Cláudio, será a apresentação da dupla regional Fagner e Flávio para ampliar ainda mais o repertório musical e atender a todos os gostos.