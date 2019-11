O agora ex-servidor público Valdir Brito do Nascimento visitou a redação do Extra de Rondônia, na manhã desta segunda-feira, 25, para tentar esclarecer e, ao mesmo tempo, fazer um desabafo a respeito de sua exoneração por uso indevido de um trator pertencente à Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), da prefeitura de Vilhena (leia AQUI).

Ele afirmou que o serviço numa propriedade da área rural, que deveria ser realizado no sábado, foi feito nas primeiras horas de domingo, porque teve fortes dores de cabeça no dia anterior.

Ao site, Valdir, que está nomeado na Semagri há 3 meses, mostrou a autorização assinada pelo titular da Semagri, Jair Dornelas.

“Saí de casa para fazer o serviço às 05h, concluindo às 9h, quando retornei à cidade e fui abordado pela PM no bairro União. Eu estava na rua, dentro do trator, conversando com um amigo, quando chegou a polícia. Não fui a casa de parente”, alegou.

Valdir, por outro lado, ficou indignado com sua inesperada exoneração do cargo feito pelo próprio Jair Dornelas na manhã desta segunda-feira, 25, quando foi à prefeitura para mais um dia de trabalho (leia AQUI).

“Fiquei surpreso com a exoneração, já quem nem tive advertência. E o pior é que foi o próprio secretário quem determinou para fazer o serviço. Há outro servidor que, em caso parecido ao meu, continua na Semagri e nada acontece com ele. Ele é servidor concursado, mas o secretário tem autonomia para colocá-lo à disposição, por exemplo. Mas isso não aconteceu”, disse Valdir, ao se referir ao servidor Leonardo Barretos da Silva, detido no final de outubro usando veículo oficial para fins particulares (leia mais AQUI).

PREFEITURA EXPLICA

Através da assessoria de imprensa, a prefeitura explicou ao Extra de Rondônia que o trabalho executado pelo tratorista no final de semana faz parte do programa “Porteira Adentro”, voltado justamente a atender dentro das propriedades, e que a ação prevista para o sábado e executada no domingo foi autorizada a fim de manter o cronograma de atendimento em dia.

Sobre a exoneração do tratorista, a prefeitura explicou que a dispensa não se deve ao fato dele ter trocado o dia do trabalho, mas sim por ter usado a máquina com fins indevidos, transitando pela cidade, após a conclusão da atividade.