Mais uma bicicleta esportiva de valor elevado foi recuperada pela equipe da Polícia Civil, na tarde desta terça-feira, 26, na Rua 617, no bairro Embratel, em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), agentes da Polícia Civil (PC), receberam informação que uma bicicleta da marca Lotus, de cor azul, havia sido vista com um menor de idade e que provavelmente seria furtada.

Após investigação, os policiais localizaram o endereço do adolescente no bairro Embratel, e em contato com o garoto, ele confirmou que havia furtado a bicicleta e que o irmão também menor de idade, já tinha vendido a bicicleta. Porém, após uma conversa com o adolescente, os policiais descobriram que a bike tinha sido vendida para uma bicicletária na Avenida Garcia Moreira, esquina com a Rua das Nações, no mesmo bairro.

Contudo, os agentes se deslocaram ao estabelecimento e, em contato com o proprietário, informou a polícia que comprou a bicicleta dos meninos e após uma revisão, revendeu para o vizinho. Em seguida, os policiais mantiveram contato com a pessoa que comprou a bicicleta, e ele confirmou ter negociado com o comerciante.

Diante dos fatos, a bicicleta foi apreendida e levada para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).