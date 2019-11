O prefeito Olvindo Luís Dondê, de Pimenteiras do Oeste, em contato com a redação do Extra de Rondônia, contestou as críticas que recebeu do vereador Claudair da Silva, o popular “Buiu”, de Colorado, após este ter sofrido acidente em rodovia nas proximidades da cidade administrada pelo primeiro.

O caso foi publicado pelo site na manhã desta terça-feira, 26. Segundo “Buiu”, a prefeitura de Pimenteiras teria colocado galhos de arvores interrompendo o tráfico naquele trecho entre as linhas 9 e 10 para ser inaugurado nesta semana com presença de autoridades políticas (leia mais AQUI).

Vino, como é mais conhecido o prefeito pimenteirense, rebateu as acusações de que teria mandado colocar obstáculos na estrada, que está em obras, e ainda afirmou que o parlamentar é quem não prestou atenção à sinalização.

O prefeito declarou que a estrada em questão é uma rodovia federal, a BR 435, portanto estando fora da jurisdição da administração municipal, que não tem responsabilidade e tampouco qualquer poder de decisão quanto as obras.

Os obstáculos colocados na pista – segundo ele – são de iniciativa da empreiteira que está fazendo os serviços.

“Além disso, a pista está bem sinalizada, com placas avisando do desvio pela linha 10 instaladas cem metros antes do bloqueio. Foi desatenção, imprudência e excesso de velocidade da parte de quem estava conduzindo o carro em que o vereador Claudair estava, e não alguma coisa que possa ter sido provocada por mim ou que eu seja o responsável”, retrucou Dondê.