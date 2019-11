Os trabalhadores da Educação do Estado de Rondônia, especialmente do Cone Sul, se reuniram na noite de sábado, 23, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG), de Colorado do Oeste, para confraternização da classe e ainda comemorar os 30 anos do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (Sintero).

O evento teve como finalidade reunir os filiados do Sindicato para confraternização de final de ano, além de comemorar os 30 anos de fundação da entidade. Mais de 400 pessoas se fizeram presentes no jantar dançante.

O diretor da regional do Sintero, em Colorado, Ricardo Cláudio Alves, afirmou que o evento contemplou a expectativa de presença e agradece aos filiados que compareceram ao evento e ao comércio que foi parceiro doando brindes, e também a reportagem do Extra de Rondônia, que cobriu o evento.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>