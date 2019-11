Por volta das 12h30, de segunda-feira, 25, o vereador Claudair da Silva, popular Buiu, de Colorado do Oeste, sofreu acidente quando trafegava pela linha 9, acerca de 10 quilômetros da cidade de Pimenteiras.

Em contato via telefone com a reportagem do Extra de Rondônia, o parlamentar contou que seguia de Pimenteiras com destino a Colorado, numa picape Chevrolet S10, e que seu cunhado Carlos Silveira, dirigia o veículo e ainda tinha como passageiro seu irmão Clovis Antônio Silva.

De acordo com o vereador, entre a linha 9 e 10, tem um trecho novo de asfalto e próximo a uma curva, a prefeitura teria colocado galhos de arvores interrompendo o tráfico naquele trecho para ser inaugurado nesta semana com presença de autoridades políticas.

Porém, segundo o parlamentar, a obstrução da estrada foi a causa do acidente, pois havia sinalização apenas em sentido contrário da via.

Ao desviar dos galhos, o motorista perdeu o controle do veículo e acabou capotando numa ribanceira ao lado da estrada.

Clovis foi socorrido com possível traumatismo craniano. Foi levado para Cacoal, mas após passar por exames detalhados, foi descartada essa hipótese, e já está se recuperando em casa. Buiu e seu cunhado Silveira sofrerem ferimentos leves.