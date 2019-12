O presidente da Câmara de Vilhena, Ronildo Macedo (PV), visitou a redação do Extra de Rondônia no final da tarde desta terça-feira, 3, poucos momentos antes da sessão ordinária do Legislativo, na qual a greve do funcionalismo municipal deverá ser o tema principal da noite.

Ronildo afirmou ser plenamente favorável à reivindicação dos servidores com a aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), mas também declarou que o pleito deve ser atendido com responsabilidade, dentro de condições que possam ser cumpridas.

O presidente do Legislativo garante que não há má vontade do prefeito Eduardo Japonês (PV) em valorizar o funcionalismo. “O que não existe são condições para tanto. Tentamos elevar a arrecadação municipal com a reavaliação do IPTU, mas a nova tabela não pôde ser aplicada este ano, o que atrapalhou o cumprimento do acordo do prefeito com os funcionários. Para o próximo ano, com a tabela nova em vigor, as condições serão diferentes”, avalia.

Ele entende que o momento é de diálogo e entendimento, e tem certeza que assim que o prefeito retornar à cidade ele vai abrir o diálogo com os funcionários a fim de solucionar o impasse. “Tudo tem que ser feito dentro da coerência e com responsabilidade; não adianta agora tentar fazer alguma coisa que acabe dando problema para todos lá na frente”, argumentou.

Ronildo Macedo assegurou que a Câmara de Vereadores estará à disposição para contribuir na construção do diálogo e na busca de uma solução que possa deixar todos satisfeitos, sem prejudicar nenhuma das partes e, principalmente, a população de Vilhena que depende das ações do Executivo Municipal. “Diálogo e responsabilidade vão ser os elementos que nos ajudarão a superar este momento”, finalizou.