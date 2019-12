Acontece esta noite a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores após a deflagração da greve dos funcionários públicos municipais de Vilhena.

É grande a expectativa do funcionalismo perante o posicionamento que os parlamentares adotarão perante o movimento, uma vez que a Casa de Leis acompanhou o desenrolar das negociações entre o Executivo e os servidores, cujo descumprimento por parte da administração acabou dando origem a paralização (leia AQUI e AQUI)

A reportagem do Extra de Rondônia apurou que os vereadores debateram sobre o assunto na manhã de hoje, e a tendência do Legislativo é apoiar o movimento do funcionalismo, tentando buscar meios de solucionar o impasse. Está certo que haverá manifestações de parlamentares na tribuna.

O site conversou neste início de tarde com o vereador Samir Ali (PSDB), que confirmou estar ao lado do funcionalismo, em função de defender o cumprimento de acordos firmados relativo à aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do funcionalismo (PCCS). “É preciso cumprir os compromissos após assumi-los”, disse o vereador.

Samir relembrou que foram dadas todas as condições para que o Executivo negociasse com o funcionalismo, “que sempre esteve aberto ao diálogo”, e que não foi correto acertar um acordo e na hora de cumprir voltar atrás.

O vereador pretende se manifestar no sentido de conseguir sensibilizar o prefeito a valorizar os funcionalismo, “que é a mola-mestre da administração”, e não pretende adotar um posicionamento de confronto, mas sim buscar meios de conciliar as partes, fazendo com que o Executivo reconheça a importância dos servidores e encontre maneiras de conseguir cumprir a parte que lhe cabe nos acordo já firmados.

“Todos os envolvidos na questão fizeram o que havia sido acordado, então agora é o momento da administração fazer o mesmo ou então apresentar alguma atitude que possa reverter esta crise”, finalizou Ali.

A sessão da Câmara começa às 19h30m e está confirmada a presença em massa, porém ordeira, de servidores grevistas na reunião.