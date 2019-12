Um paciente que usou os serviços do Hospital Regional de Vilhena manhã desta segunda-feira, 9, enviou áudio à redação do site relatando o que seria uma situação interessante: servidores da unidade de saúde orientam pacientes a usar o celular e tirar foto das imagens captadas pelo aparelho de Raio X para que depois seja mostrado ao médico.

Além do áudio, o paciente enviou a fotografia tirada no centro de Raio X, o que lhe causou estranheza. Ele afirma que estava faltando filme.

Ele informou ao site que até o médico ficou surpreso quando analisava as fotografias da mão e antebraço.

“O técnico da sala de Raio X disse que faltava filme e então pediu para bater uma foto com meu celular e depois que fosse mostrar ao médico. Fiquei surpreso. O que me informaram que é estava faltando filme”, revela.

Ouvido pela reportagem do Extra de Rondônia, o diretor do HR, Faiçal Akkari, disse, porém, que filme tem no HR para quem precisar, mas que o uso do celular é uma forma de “economia e modernidade” no serviço público.

“O médico pode examinar, através das imagens captadas pelo celular, se há alguma fratura ou não. Agora, se o caso for mais complexo e solicitar as imagens no filme, fazemos questão de imprimir. É uma questão de economia e modernidade. Dá para ver a imagem na tela do celular e até ampliar se for necessário. E tem mais: daqui a uns dias, o médico vai abrir a imagem direto na sala usando tablete. Temos que nos adequar à modernidade”, esclareceu, ao dizer que cada filme custa R$ 15,00.