A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na tarde desta quinta-feira, 12, o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2020.

O Vilhenense Esportivo Clube, representante de Rondônia na competição, irá enfrentar o Boa Esporte de Varginha-MG.

O confronto, ainda sem data definida, deve acontecer em fevereiro no Portal da Amazônia, em Vilhena.

O Leão do Portal que se consagrou campeão do Campeonato Rondoniense 2019 enfrentará o rival conhecido como o “Boa”, que avançou até as semifinais do Campeonato Mineiro 2019 e terminou em 8º colocação no grupo B da série C, com 21 pontos.