A equipe vilhenense Metal Ferro consagrou-se campeã do Campeão Regional de Futebol Soçaite 4.0, na quarta-feira, 11, no estádio municipal Padeirão, em Colorado do Oeste.

No primeiro confronto realizado no domingo, 08, a equipe empatou com Colorado em 3 a 3 no Parque Embratel em Vilhena. Já no segundo confronto, realizado na noite de ontem, no estádio de Colorado, as equipes empataram em 2 a 2.

Com o empate, a decisão foi para as cobranças de pênaltis, e equipe de Metal Ferro venceu por 2 a 1, conquistando o título de campeão 2019. O campeão e vice receberam troféus e medalhas, premiação em dinheiro, uniformes e bolas.

De acordo com o presidente da Federação Vilhenense de Futebol e um dos organizadores do campeonato, Natal Jacob, o torneio foi um sucesso com alto nível técnico das equipes.

“ Encerramos os eventos com resultado positivo, na qual só tenho a agradecer aos parceiros que ajudaram para realizar este evento, as empresas, e as prefeituras de cada município, e em especial ao atletas e dirigentes das equipes que fizeram deste campeonato um espetáculo” finalizou.