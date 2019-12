O Coral Sicoob Credisul se apresentou na última sexta-feira 13, no Park Shopping Vilhena, onde encantou o público presente interpretando canções clássicas de Natal.

A apresentação foi uma prévia da Cantata de Natal Sicoob Credisul que acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, com vários outros corais da cidade e a chegada do Papai Noel.

Com regência da professora Ana Cássia Silvestre, formada em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e produção musical de Toninho Lopes, o grupo cantou as músicas natalinas “Bate o Sino”, “Bom Natal” e “Jingle Bell Rock”.

O destaque da apresentação foi a interpretação da canção “Baba Yeto”, o Pai Nosso cantado no idioma Suaíli, um dialeto africano.

O encerramento foi feito com a música em Inglês “Oh Happy Day”, muito conhecida pelo filme “Mudança de Hábito”, que conta com a atriz e comediante Whoopy Goldberg.

O Coral Sicoob Credisul é composto por colaboradores da Sicoob Credisul e integrantes da comunidade de Vilhena. Os ensaios para a apresentação no evento de fim de ano da cooperativa começaram em março de 2019. O grupo se apresenta no dia 21.

Confira toda a programação da Cantata de Natal Sicoob Credisul:

-19/12 (quinta-feira)

20h • Coral Manancial da Igreja Batista

20h40 • Coral Pleno Louvor da Igreja Assembleia de Deus

– 20/12 (sexta-feira)

20h • Coral Renascer do Centro Espírita Allan Kardec

20h25 • Orquestra Sinfônica de Vilhena

– 21/12 (sábado)

19h30 • Cantor Lírico Antônio Reis Júnior

19h40 • Coral Sicoob Credisul

21h • Chegada do Papai Noel