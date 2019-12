Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 17, o delegado da Homicídios, Núbio Lopes de Oliveira, detalhou quatro inquéritos encerrados nos últimos dias de crimes contra a vida ocorridos em Vilhena.

Foram dois casos consumados e duas tentativas, sendo três que três dos crimes aconteceram este ano e o outro em 2016.

O caso mais antigo teve como vítima Júlio da Silva Machado, de 21 anos. Ele foi morto no dia 25 de abril der 2016, por volta do meio-dia, quando estava em sua residência conversando com familiares, no Setor 9. Segundo as investigações o crime foi praticado por C.S.V., conhecido como “Clebinho”, que chegou ao local na garupa de uma motocicleta, e antes mesmo de saltar do veículo desferiu o primeiro tiro, acertando o abdômen da vítima.

Em seguida ele saltou da moto e se aproximou de Júlio, atirando várias vezes, principalmente na cabeça do rapaz. Um homem que era tio da vítima e estava numa cadeira de rodas apelou para o atirador poupar a vida do sobrinho, e acabou sendo alvejado num dos pés. Após a execução o atirador fugiu na motocicleta. O piloto do veículo não foi identificado. Atualmente Clebinho está preso, cumprindo pela por outro homicídio, razão pela qual o delegado não precisou pedir sua prisão preventiva para responder por mais este assassinato. Relembre (AQUI).

O segundo crime relatado por Núbio aconteceu no dia 26 de abril deste ano. Na ocasião o agente penitenciário Elias Santos Ribeiro, de 40 anos, estava parado num semáforo na esquina da Avenida Curitiba com a Presidente Nasser, quando outra motocicleta emparelhou com ele. Enquanto aguardava o sinal abrir Elias olhou para a outra moto e reconheceu o homem que estava na garupa, L.H.J., conhecido como “Vovô”, de 24 anos, que era foragido da justiça.

Ao perceber que tinha sido reconhecido, Vovô sacou uma arma e começou a atirar contra o agente penitenciário, que abandonou a moto e correu em direção a um posto de combustíveis nas imediações, enquanto o outro continuava atirando. Nenhum dos tiros acertou Elias, mas uma das balas atingiu um carro que estava abastecendo no posto, acertando logo acima de um dos vidros da porta, e por pouco não atingindo a mulher ou a criança que estavam no carro. Elias chegou a atirar uma vez contra Vovô, mas não o atingiu. Após o ataque o atirador fugiu na mesma moto em que estava, que era pilotada por uma mulher.

Segundo o delegado, este crime não foi planejado, tendo acontecido por mero acaso em função do encontro no trânsito. Por isso, a mulher que estava pilotando não foi indiciada. Vovô está preso, mas em função de muito em breve poder ser beneficiado por progressão de regime de pena, Núbio conseguiu que a Justiça expedisse contra o acusado uma ordem de prisão preventiva. Relembre (AQUI).

O caso seguinte aconteceu no dia 14 de outubro passado, na Vila Operária, tendo como vítima Alysson Neli de Souza Alves, de 39 anos, conhecido como Bad Boy. Ele foi morto com vinte golpes de faca desferidos por P.S.M., de 25 anos, que tem o apelido de “Cruque”. As Investigações apontaram que o crime aconteceu por motivos fúteis derivados de desentendimento entre usuários de drogas.

Naquele dia vítima e assassino se desentenderam quando estava consumindo drogas, sendo que Bad Boy saiu do local e foi perseguido por Cruque, que quando o alcançou lançou o ataque sangrento. Após cometer o crime o homicida se refugiou numa fazenda, mas foi localizado em poucos dias. Intimado, ele compareceu ao depoimento e manifestou a intenção de obedecer a lei e responder ao processo, razão pelo qual o delegado considerou que pode responder ao crime em liberdade. Relembre (AQUI).

O último caso relatado pelo delegado ocorreu no dia 30 de novembro deste ano, na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre. Daniel Dionísio Souza, de 44 anos, foi atacado por M.S., de 43 anos, conhecido como “Noe”. O agressor estava morando há pouco tempo na cidade, mas conhecia a vítima de outro local, e ao encontrar com ele na rua pediu dez reais, o que foi negado. Noe estava na garupa de uma bicicleta conduzida por outro homem.

Após a abordagem eles seguida a vítima, e quando o alcançaram o condutor da bicicleta segurou Daniel por trás, enquanto o outro passou uma faca pelo pescoço da vítima, causando lesão grave. A Polícia Militar fez diligências logo após o crime, e acabou prendendo o acusado em flagrante. Ele continua detido para responder pela tentativa de homicídio. Relembre (AQUI).