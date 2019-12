O prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV), fez um discurso que chamou a atenção dos presentes durante a sessão extraordinária da Câmara de Vilhena na manhã desta sexta-feira, 20.

O ato era realizado pelos parlamentares para, além da aprovação de projetos de leis solicitados pelo Executivo, fazer a devolução simbólica de um cheque no valor de R$ 2,2 milhões à prefeitura, fruto de economia, que foi recebida pelo mandatário municipal (leia mais AQUI).

Convidado a fazer uso da Tribuna da Casa de Leis, Japonês – em parte de sua fala – incentivou um ato que vai na contramão do clamor popular: viagens, principalmente, quando o destino é a capital federal, Brasília.

Após fazer um breve relato de suas ações à frente do Poder Executivo, Japonês justificou as viagens dizendo que “o dinheiro está em Brasília”, mencionando os recursos que teria conquistado via representantes de Rondônia no Congresso Nacional.

Disse aos vereadores para não terem medo de críticas, porque “quem não aparece, nunca será lembrado”.

“Esse cheque simbólico de R$ 2, 2 milhões é fruto do sacrifício de vocês, que poderiam não economizar, mas assim decidiram devolver. Parabéns pelos investimentos. A obra da Câmara vai ficar para sempre. E vou fazer um pedido para vocês, vereadores: muitas vezes vocês são criticados porque vão para Brasília, mas vereador tem que ir para Brasília sim. Quem não aparece, nunca será lembrado. E o dinheiro está lá, em Brasília. Então vocês têm que viajar sim. Eu me lembro quando conquistamos o nosso hospital, vários prefeitos e vereadores estiveram lá e isso foi fundamental para a decisão dos deputados ajudar. Provavelmente, se não fosse essa quantidade de vereadores que estiveram lá, seria mais difícil ter conseguido esse hospital. Então, digo pra vocês: não tenham medo, não. A gente talvez não consiga na primeira ou na segunda viagem, mas na terceira vocês vão conseguir. E tem que ir para Brasília sim. Não tenham receio de serem criticados, porque quem critica não conhece o trabalho, mas quem conhecesse com certeza vai apoiar e vai elogiar o trabalho de vocês”, enfatizou.

DIÁRIAS DO PREFEITO

Após a declaração, a reportagem do Extra de Rondônia acessou o Portal da Transparência da prefeitura de Vilhena para tentar obter a quantidade de diárias em 2019 que foram concedidas para Eduardo Japonês e o valor total envolvendo todos os servidores, mas o Portal informa que há erro no sistema através da seguinte frase: “Diária não possui quantidade. Empenho: 3051”.

Contudo, a site continuará tentando saber os valores de diárias que foram concedidas aos gestores públicos e servidores do município.