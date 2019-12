A forte chuva que caiu durante a madrugada deste domingo, 29, ocasionou em rompimento de represas e transbordamento de igarapés, na região da Panta do Abunã.

Com o transbordamento do igarapé do inferninho, a 20 km do núcleo urbano do distrito de Vista Alegre do Abunã, sentido Extrema, um trecho de aproximadamente 150 metros da rodovia BR-364 ficou alagado, comprometendo o trânsito na rodovia por mais de 5 horas.

Até o meio dia de hoje (29), a Polícia Rodoviária Federal ainda não havia comparecido no local para auxiliar os motoristas. Com a vazão da água o trânsito deve normalizar até as 14 horas deste domingo, se não voltar a chover na região.