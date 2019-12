Ainda faltam vários meses, mas os organizadores da exposição agropecuária de Colorado do Oeste já estão trabalhando no planejamento do evento, que já antecipa uma grande realização. A Expocol terá em 2020 sua 34ª edição.

Os realizadores já antecipam que entre os artistas que vão se apresentar no evento, que acontece em no início de junho tradicionalmente, estará a dupla sertaneja Guilherme e Santiago. A meta é trazer mais artistas de primeira linha para as cinco noites de feira.

Além do caráter de entretenimento, a organização também deverá dinamizar o setor de negócios, fazendo da Expocol 2020 um dos mais importantes eventos do próximo ano em todo o Cone Sul.