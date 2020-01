Sem dúvida nenhuma, a atual legislatura da Câmara de Chupinguaia é uma das mais gastadoras dos últimos tempos no quesito diárias em comparação com casas legislativas da região do Cone Sul de Rondônia.

Em 2019, os parlamentares utilizaram exatos R$ 145.725,00 do recurso, que é disponível para as despesas necessárias com viagens.

As últimas solicitações foram feitas por 7 vereadores que, acompanhando a prefeita Sheila Mosso, foram à Brasília. O grupo requereu 5,5 diárias, no valor total de R$ 3.850,00 cada, entre os dias 09 a 12 de dezembro.

Como mais gastador figura o atual presidente, Vanderci de P. Campos, que pegou R$ 23.400,00 em diárias para viagens comuns para Vilhena, Porto Velho e Brasília, entre outros destinos.

Por outro lado, se somados os valores dos três últimos anos, pode-se dizer que o Legislativo Chupinguaiense abusa na utilização do procedimento, ao ponto de consumir mais de R$ 546 mil em viagens.

Contudo, a princípio, não há ilegalidade na concessão das diárias, mas, no mínimo, o gasto do valor que supera o meio milhão de reais, é imoral.

Em 2019, conforme informa o Portal da Transparência da própria Câmara de Chupinguaia, os valores solicitados através de diárias dos parlamentares foram os seguintes:

Vanderci de P. Campos R$ 23.400,00, Antônio Francisco Bertozzi R$ 19.250,00, Ederson Luís Fassicolo R$ 17.600,00, Rubens dos Santos Pereira R$ 15.600,00, Lindaura Ferreira da Silva R$ 13.225,00, Monica de Cassia da Silva R$ 11.300,00, Valmir Passito Xavier R$ 11.075,00, Denilson Ramos da Cruz R$ 10.450,00 e José Pereira da Silva R$ 4.850,00.

GASTOS EXORBITANTES

A Atual legislatura iniciou suas atividades parlamentares em janeiro de 2017 e encerra em 31 de dezembro de 2020.

O Extra de Rondônia também fez um balanço dos gastos com diárias dos nossos representantes Chupinguaienses em anos anteriores.

Nos dois primeiros anos, 2017 e 2018, a Casa de Leis foi administrada pelo vereador Antônio Francisco Bertozzi, o popular Toninho Bertozzi. Assim os gastos com diárias foram os seguintes:

Em 2017, foram utilizados R$ 179.875,00, com o presidente consumindo R$ 27.800,00

Já em 2018, o valor aumentou consideravelmente. Foram gastos exatos R$ 220.450,00 entre todos os parlamentares. Só Bertozzi gastou R$ 38.775,00. Para conferir as informações no próprio Portal da Transparência clique AQUI.

O Extra de Rondônia deixa espaço à disposição dos vereadores para eventuais considerações a respeito do que o uso de diárias resultou em benefícios para o município de Chupinguaia.