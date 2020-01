Os Fundos da Criança e do Adolescente e dos Idosos de quatro municípios de Rondônia receberão um total de R$ 1,23 milhões de doação do Banco da Amazônia.

Esse valor é parte do Imposto de Renda devido no exercício de 2019, doado como renúncia fiscal. Os municípios contemplados serão Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena e Ariquemes.

De acordo com o superintendente regional do Banco em Rondônia, Wilson Evaristo, o fundo da Criança e do Adolescente já teve o valor depositado de R$ 480 mil. Para o do Idoso, foram destinados R$ 750 mil, os quais beneficiarão o Hospital de Amor Amazônia, em Porto Velho, e o Projeto de Reforma e Ampliação do Centro de Convivência Idade Viva, de Ariquemes.

As entidades beneficiadas com doação ao Fundo da Criança e do Adolescente foram: em Porto Velho, a Associação São Tiago Maior, Associação Wesleyana de Ação Social – Centro Multidisciplinar Movidos pelo Amor ao Autismo, Associação Casa Família Rosetta e o Hospital de Amor.

Em Ariquemes, receberão doações: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Projeto Conduzir e o Centro de Convivência Idade Viva. No município de Vilhena, serão beneficiadas 14 entidades cadastradas e, em Ji-Paraná, a Associação Centro Social de Promoção Humana e Educação Popular Casa de Nazaré, a Creche Grilo Falante e outras entidades locais serão alvo das doações do Banco.

Os recursos fortalecerão a democratização do repasse e a implementação de ações voltadas às garantias de direitos de crianças e adolescentes de cada região. ”Para o principal agente do Governo Federal na região quando o assunto é o crédito de fomento, o papel do Banco da Amazônia deve ir além da concessão de financiamentos, mas atuar, também, como uma empresa socialmente responsável”, disse o secretário executivo do Banco, Alcir Erse.

FUNDO

Pelo terceiro ano consecutivo, o Banco da Amazônia destinará 1% do Imposto de Renda devido no exercício fiscal para o atendimento de crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social na região. Neste ano, será doado R$ 1,8 milhão para os Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos dos Idosos dos estados do Acre, Mato Grosso, Tocantins e Rondônia. Com esse valor, já somam R$5,6 milhões doados desde 2017, beneficiando milhares de crianças, adolescentes e idosos que vivem na Amazônia Legal.

Em 2017, foram R$ 2 milhões para os Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos dos Idosos do Acre, Amazonas e Pará e para o Hospital de Câncer de Barretos, que possui unidade hospitalar na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. Ano passado, a doação foi de R$ 1,8 milhão para os dois Fundos, beneficiando projetos nos estados do Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Pará e o Hospital do Amor.

O Banco da Amazônia tem a missão de desenvolver a região de forma sustentável com crédito e soluções eficazes, atuando de forma responsável de acordo, também, com sua visão, valores e princípios para a criação de uma sociedade mais justa, seja nas práticas de governança, nos programas internos, na inclusão bancária das classes de menor renda ou nos financiamentos de projetos de importância para a região.

Tomando isso como norte, a Instituição atua, ainda, com base em sua Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA), que tem por objetivo divulgar o compromisso e o posicionamento do Banco com a sustentabilidade socioambiental perante a sociedade, bem como estabelecer os princípios e as diretrizes estratégicas norteadoras das ações socioambientais nos negócios e no relacionamento com suas partes interessadas, daí ser princípio dessa Política, dentre outros, o compromisso de defesa e proteção aos direitos humanos e dos direitos da criança e o desenvolvimento local.