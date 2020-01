Após a veiculação da matéria no último dia 4, leia (AQUI), no Extra de Rondônia, onde usuários da BR-370, rodovia que liga Colorado a Cabixi, enviaram fotos e vídeo informado as péssimas condições de trafegabilidade em alguns locais que já estavam quase tomando a metade da via, o governador Marcos Rocha, ordenou que o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) promovesse os reparos necessários com urgência.

Com isso, uma equipe percorreu a rodovia e de forma paliativa fizeram o conserto dos locais mais vulneráveis.