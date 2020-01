A deputada federal Jaqueline Cassol (PP) é destaque em sites voltados à cobertura política em Brasília (DF).

Com o título “A campeã de gastos”, os sites “Crusoé” e “O Antagonista” informam que a parlamentar gastos mais que seus pares rondonienses, com R$ 474 mil em cota parlamentar em 2019.

“Em seu primeiro mandato como deputada federal, Jaqueline Cassol, do Progressistas de Rondônia, foi a campeã de gastos da cota parlamentar na Câmara em 2019. A estreante, irmã do ex-senador e ex-governador de Rondônia Ivo Cassol, gastou R$ 474 mil de janeiro a dezembro de 2019 para custear as atividades de seu gabinete”, revela o texto assinado pelo jornalista Mateus Coutinho (leia mais AQUI e AQUI).

A reportagem do Extra de Rondônia confirmou os dados através do site do Portal da Transparência da Câmara dos Deputados. Ao todos foram exatos R$ 474.154,35.

Conforme o Portal, desse valor, o maior gasto aconteceu no mês de Setembro, quando Cassol consumiu R$ R$ 93.661,77 da cota de exercício da atividade parlamentar.

Ainda, conforme o Portal, Jaqueline tem 25 funcionários que são pagos pela verba de gabinete e recebe um salário mensal bruto de R$ 33.763,00, faz uso do imóvel funcional em Brasília desde 7 de fevereiro de 2019, mas não recebe auxílio moradia.