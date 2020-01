Acontece no próximo dia 21 a palestra “Governança Colaborativa”, iniciativa que faz parte do Projeto Líder, do Sebrae, que visa a formação de um grupo de lideranças representativas da sociedade para propor projetos de desenvolvimento a gestores públicos.

O palestrante convidado, Sílvio Magalhães Barros, é uma referência no assunto em âmbito nacional, tendo sido um dos idealizadores deste sistema nos anos 90, além de ter exercido o cargo de prefeito em Maringá, no Estado do Paraná, Município que é modelo nacional de parceria entre a sociedade civil organizada e o poder público para gestão participativa.

De acordo com o gerente local do Sebrae, Shariff Mohamed, o Projeto Líder atende todo o Cone Sul e está em franco desenvolvimento da primeira fase, que teve início o ano passado. Para a formação e capacitação do grupo o programa prevê a realização de oito encontros, além de dois fóruns. A programação do próximo dia 21 corresponde ao quarto encontro entre os participantes, cujo grupo conta com integrantes de vários municípios do Cone Sul, incluindo os prefeitos de Colorado do Oeste e Cerejeiras.

A palestra com Sílvio Barros é muito relevante para o programa em virtude da experiência que ele dispõe sobre o assunto. Idealizador do sistema na época em que a cidade de Maringá atravessou uma fase de turbulência política sem precedentes, com a prisão de gestores públicos, a governança participativa acabou transformando a realidade do Município, que se recuperou da crise de forma extraordinária e hoje é um polo de desenvolvimento regional citado como referência nacional.

A proposta é contar com um grupo de lideranças comunitária através de indicação, referências e disponibilidade para levantar demandas, realizar estudos, definir prioridades e elaborar projetos para propostas de desenvolvimento em setores específicos a serem apresentados ao poder público, sem comprometimento político. O método deu tão certo na cidade paranaense que hoje é modelo para muitos municípios pelo país afora.

A experiência do palestrante, que primeiro esteve no lado da organização comunitária e depois passou a gestor público, o credencia como poucos a falar sobre o assunto, orientando tanto os participantes do projeto como autoridades municipais que serão convidadas a participar da palestra.

O evento é restrito apenas a convidados e integrantes do Projeto Líder, e será proferida no auditório do Siccob, a partir das nove horas.