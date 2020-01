Entre um processo e outro em que atua como advogada, a vilhenense atualmente radicada em Cacoal, Glória Chris Gordon, ainda conseguiu encontrar tempo e disposição para iniciar carreira no mundo das artes, e este ano se lança como autora de poesias.

O lançamento de seu primeiro livro será no mês que vem, na Capital do Café.

Glória compôs sua obra de estreia compondo sobre um tema que lhe é bastante confortável, dada sua formação e maneira de atuação profissional, além da questão do gênero, com seus poemas tendo como inspiração o universo feminino. A obra vai se chamar “Emoções de Menina Mulher Mãe”, estilizado através da arte da capa do livro.

A advogada cresceu em Vilhena e residiu aqui durante muitos anos, antes de se mudar para Cacoal, onde se destaca na carreira profissional e tem expressiva atuação na representação da OAB daquela cidade, particularmente na Comissão da Mulher Advogada. Apesar da expressiva carga de trabalho, ela tem se dedicado a poesia, e tem grande potencial de deslanchar também nesta atividade paralela.

O lançamento do livro acontece no dia 19 de fevereiro, no campus de Cacoal da Universidade Federal de Rondônia, às 19 horas.