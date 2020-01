Estão abertas as inscrições para o “9º Campeonato de Futebol Suíço de Inverno” da Chácara Boa Vista em Vilhena. A competição será entre as categorias aberto e veterano, com início do campeonato marcado para o dia 18.

As inscrições tem o custo de R$ 350,00 e estarão abertas até o dia 11 de janeiro de 2020. Os melhores colocados receberão valores em dinheiro, troféus e medalhas.

Para mais informações entrar em contato através dos telefones 9 8473-8909 (Beto Nunes) ou 9 8484-3951 (Milton).