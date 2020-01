Registrei o gerente geral Edvaldo Rodrigues do Sicoob Fronteiras em Cacoal, com a 5ª edição da Revista Marisa Linhares da qual a renomada cooperativa financeira é anunciante. A próxima edição circula final de março. Para anunciar é só entrar em contato pelo (69) 98402-5325.

O empresário Jucemar Bianchini, filho do proprietário Nério Bianchini do Cacoal Selva Park, com a bonita e querida esposa Simone Oliveira, curtiu o Reveillon na Selva no empreendimento da família.

No próximo dia 14, o megaempresário Divino Cardoso Campos de Cacoal, comemora aniversário e recebe os parabéns da esposa Luciana Martins, e dos filhos Adriano Cardoso Campos, Gilbelamar Cardoso Campos Carvalho e Divino Cardoso Campos Junior.

Os sócios-proprietários chef Fábio Linhares, com a família, e cirurgião-dentista Hugo Larsen Ferreira do El Loco Burrito de disputada comida mexicana artesanal, que com seu delivery e restaurante tornou-se um dos pontos de encontro mais badalados de Cacoal, prestigiaram o Reveillon na Selva no Cacoal Selva Park.

O advogado Diógenes Nunes de Almeida presidente da OAB Subseção de Cacoal com a esposa ortopedista e traumatologista Renata Azevedo curtem temporada no Caribe com os filhos Benjamin e o primogênito Nicolas. Durante a estadia em Cancún/México o casal foi padrinho de casamento.