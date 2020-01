Em ação controlada, a Polícia Federal flagrou um motorista do gabinete do deputado federal Wilson Santiago (PTB) transportando emissários de supostas propinas ao parlamentar e ao prefeito de Uiraúna (PB), João Bosco Nonato Fernandes.

As entregas ocorreram até poucos dias antes da Operação Pés de Barro, que mirou os dois políticos.

As investigações miram supostas propinas de R$ 1,2 milhão ao prefeito e o deputado federal relacionadas ao superfaturamento das obras da Adutora Capivara, no sertão Paraibano. As buscas e apreensões foram deflagradas no dia 21 de dezembro. No mesmo dia, o ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello determinou o afastamento do parlamentar.

A investigação acompanhou a rotina do empresário George Ramalho, delator da empresa Construção, Empreendimentos e Comércio, a Coenco, responsável pela construção do sistema adutor. O executivo foi preso em abril pela Operação Feudo, que investigava fraudes nas obras de saneamento básico do município de Ministro Andreazza, em Rondônia.