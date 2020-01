“A realização do mutirão de cirurgia ortopédica no Hospital Regional de Cacoal foi uma das alternativas que apresentei ao governador Marcos Rocha, como forma de reduzir as filas de pacientes que estão há meses a espera por um procedimento cirúrgico”, afirmou o deputado Cirone Deiró, ao receber a informação de que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) iniciou mutirão para operar centenas de pacientes que aguardavam atendimento no serviço de traumatologia.

Pelo cronograma de trabalho apresentado pelo titular da Sesau, Fernando Máximo, serão atendidos nos próximos dias pacientes de cerca de 30 municípios da Região Central do Estado.

Cirone Deiró informou que pela proposta de trabalho do secretário Fernando Máximo no mês de fevereiro será realizado também o mutirão de cirurgias de cataratas.

Segundo o deputado, a realização do mutirão ortopédico, agora no mês de janeiro, e o mutirão de cirurgias de cataratas no mês de fevereiro demonstra o comprometimento do governador Marcos Rocha e toda a equipe da saúde, liderada pelo secretário Fernando Máximo, para resolver os problemas da população que depende da saúde pública.

De acordo com o parlamentar, a cobrança por investimentos em melhorias no serviço de saúde e a realização de mutirões para reduzir as filas de espera são reivindicações que tem recebido durante sua agenda de trabalho nos diferentes municípios do Estado.

“Foram essas reivindicações que serviram de base para fazermos a indicação para a realização desses mutirões na ortopedia e também de cirurgia de cataratas”, afirmou.

Cirone Deiró destacou, ainda, a importante contribuição da deputada Jaqueline Cassol (PP-RO), que destinou R$ 3 milhões para a aquisição das órteses e próteses que serão utilizadas nos procedimentos cirúrgicos. “Essa conjugação de esforços, somada ao comprometimento dos médicos, enfermeiros, auxiliares e todos os servidores do Hospital Regional será coroado de êxito e merece o nosso reconhecimento”, destacou.