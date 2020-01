Oito aditivos de prorrogação, mais de R$ 5 milhões em despesas e ação popular requerendo a condenação do ex e atual presidentes por supostas irregularidades (leia AQUI).

Esse é o raio “X” da reforma e ampliação das instalações do prédio do Poder Legislativo de Vilhena, que, neste domingo, 26 de janeiro, completa 1 ano da mesma ter sido concluída.

A reportagem do Extra de Rondônia esteve na manhã desta quinta-feira, 23, no prédio do Legislativo e constatou a concretização da obra.

“Nesta semana entregaremos a obra formalmente ao presidente da Câmara”, disse o encarregado pela construção. Contudo, falta a instalação da mobília para que a mesma seja inaugurada e entregue à sociedade, o que deverá ocorrer em breve.

Devido ao atraso, os parlamentares são constantemente motivo de críticas representadas através de despesas de água, energia elétrica e, principalmente, o aluguel de parte de um hotel onde atualmente realizam as atividades legislativas.

Em recente evento, a assessoria da Casa explicou que a empresa Norte Edificações e Empreendimentos Eireli, de Cacoal, poderá ser obrigada a pagar indenização por atrasar a construção (leia AQUI).

A assessoria diz que a empresa alegou que o atraso da obra ocorreu por problemas insuperáveis. “Uma comissão da Câmara vai analisar as razões, verificar as alegações e, se for o caso, a construtora terá que pagar indenização na proporção de sua culpa”, salientou.

Por outro lado, a assessoria explica que na obra foram seguidos todos os trâmites necessários para evitar que o dinheiro público seja gasto de forma desnecessária.

MÓVEIS PLANEJADOS

Semana passada, a empresa ME de Carvalho Indústria de Móveis-ME venceu o pregão para os serviços de confecção, montagem e instalação destinados de móveis planejados na Câmara de Vilhena. O valor é de R$ 229 mil.