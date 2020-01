Mesmo com toda a celeuma criada em torno de negociações que foram feitas entre a administração de Vilhena e a concessionária de energia do Estado, ainda no ano passado e suspensas após pressão popular, o prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV), procura retomar o diálogo entre as partes a fim de encaminhar solução ao impasse.

A alegação oficial é que existe uma decisão judicial transitado em julgado que deve ser cumprida, determinando que o Município pague dívida milionária com a Energisa, herdada pela mesma ainda da antiga Ceron.

Com isso, além de cumprir a determinação judicial, o encaminhamento de solução abriria caminho para investimentos da empresa a fim de melhorar o padrão de atendimento e atender demandas.

Mas, na outra ponta, há uma tremenda insatisfação popular com os serviços prestados pela Energisa, incluindo o valor das tarifas, assunto que inclusive é tema de CPI em andamento instaurada pela Assembleia Legislativa; além do montante financeiro embutido na questão, que é de cerca de R$ 34 milhões.

Na semana passada, Japonês, acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores, Ronildo Macedo, esteve na capital, onde houve encontro com representantes da empresa para retomar o diálogo.

Ao Extra de Rondônia, a assessoria da prefeitura informou que o mandatário municipal foi bem recebido e a empresa garantiu que um novo acordo ainda é possível. “Outras reuniões devem ser marcadas em breve, nas quais, de maneira formal, serão registradas as propostas da Prefeitura e da Energisa para um futuro acordo. O prefeito Eduardo Japonês, assim como havia anunciado em 2019, de maneira transparente, pretende envolver a Câmara na negociação oficial para que não haja mal entendidos nos termos do pagamento da dívida. Pois, além do interesse da Prefeitura em sanar o débito com a Energisa da melhor forma possível para o município, o acordo pode trazer investimentos de vários milhões por parte da empresa para Vilhena”, explica.

INICIATIVA IMPOPULAR

Contudo, paralelo a isso, a Energisa toma mais uma iniciativa impopular, ajuizando ação na tentativa de manter suas cobranças e permissão de corte de fornecimento de energia aos consumidores sob rédeas curtíssimas.

Buscando encontrar o fio desta meada e contribuir para que a população de Vilhena possa compreender toda a questão, o Extra de Rondônia abre a partir dessa matéria uma série de reportagens sobre o tema, buscando ouvir todos os lados envolvidos na controvérsia e dando oportunidade para que cada um estabeleça suas argumentações (leia mais AQUI e AQUI).