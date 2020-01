Desvio de maquinário que deveria atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semap), promessa não cumprida do prefeito Silvênio Antônio de Almeida e revolta dos produtores rurais em Cabixi.

Estes são os motivos do pedido de exoneração do titular da Semap, Eleilton Rodrigues dos Santos, o popular “Cebinho”, na última semana.

Em contato com o Extra de Rondônia, um produtor rural informou o suposto desrespeito do mandatário municipal com uma máquina retroescavadeira hidráulica PC que foi adquirida para atender as demandas da Semap, mas foi desviada e ficou à disposição das atividades da Secretaria Municipal de Obras (Semosp).

O produtor, que solicitou para manter seu nome em sigilo para evitar represálias, relatou que sua maior revolta com o prefeito foi o uso do nome dos produtores rurais para conseguir o recurso, adquirir o maquinário, através de emenda do senador Acir Gurgacz (PDT) e, no final, ser desviada para outra pasta.

Conforme o produtor, a promessa – além de ser feita em emissora de rádio local – ocorreu durante reunião realizada com os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR) do município em 20 de novembro de 2019. Na ocasião, fora realizado um cronograma de atendimento por linha conforme sorteio, deixando apenas uma ressalva: para utilizar a máquina, primeiramente, para atender os requerimentos que foram protocolados e pagos na Secretaria de Agricultura e também os 8 (oito) Produtores de piscicultura que estão participando do projeto desenvolvido em parceria com Secretaria de Agricultura e SENAR e depois realizar os serviços dos Produtores da linha 9 Rumo Escondido. Na sequência, os trabalhos ocorreriam na linha 10, Rumo Escondido.

E pior: segundo o denunciante, o prefeito autorizou o uso da máquina para atender apenas um produtor/fazendeiro, trabalhando por quase 5 dias no interior de sua propriedade, e, após conclusão do trabalho desse produtor, os atendimentos continuaram enquanto os outros estão à espera pelo serviço.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, o agora ex-secretário Cebinho, que estava no cargo desde fevereiro de 2019 (leia AQUI), confirmou os motivos da revolta dos produtores: “Realmente isso aconteceu e estou-me sentindo sem chão de tanta vergonha que passei. Fiquei chateado com essa situação e foi um pingo d’água para pedir minha exoneração do cargo”, explica.

Ele disse também que a secretaria tinha dificuldade para atender os produtores porque não possuía máquinas disponíveis para certos tipos de serviços e a aquisição dessa máquina era um grande sonho para atender os produtores no interior de suas propriedades.

“Pretendíamos alavancar a piscicultura em Cabixi e foi quando conseguimos a máquina, mas, infelizmente, antes mesmo de começar os trabalhar, já foi desviada para a Secretaria de Obras. Tenho humildade para pedir desculpas aos membros do CMDR que convocamos para uma reunião no gabinete do prefeito, apresentando como principal pauta o uso da máquina de uma forma que pudéssemos atender todos, sem chateações. Especialmente, peço desculpa aos produtores rurais que estavam ansiosos esperando os atendimentos; lamento de ter ido à rádio local junto com o prefeito e anunciado o início dos trabalhos e depois não poder cumprir. Mas estou entregando o cargo de cabeça erguida, mesmo diante das dificuldades que enfrentamos à frente da pasta. Tenho consciência que desenvolvemos um bom trabalho e fiz o maior esforço para atender os produtores e a toda a população”, frisou.

Quem assumiu o cargo é o servidor de carreira e ex-vereador Luiz Carlos Campagnolli, que já foi também presidente da Associação Rural e presidente do CMDR.

O site deixa espaço à disposição do mandatário municipal para eventuais esclarecimentos.