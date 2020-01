Vivendo na cidade de Colorado do Oeste desde 1.986, Vera Lúcia da Cruz perdeu contato com seus familiares e quer reencontrar os parentes através do alcance proporcionado pela internet com suas redes sociais.

Ela veio do Paraná para Colorado, enquanto seus familiares mudaram na mesma época para o interior de São Paulo. Desde então o vínculo de Vera Lúcia com seus pais e irmãos foi desfeito.

O filho da pioneira, Marcos da Cruz Dias, relatou que Vera Lúcia veio para Rondônia de Ubiratã, cidade que faz parte da microrregião de Goioerê, no noroeste paranaense, em 86. Na mesma ocasião os demais familiares se mudaram para Presidente Prudente, um dos principais municípios do interior de São Paulo, e desde então nunca mais tiveram contato. Vera veio para Rondônia acompanhada do marido Sivaldo Mariano Dias.

Os familiares que ela procura, de acordo com Marcos são os pais, Maria Rodrigues da Cruz e José Ferreira; os irmãos José Rodrigues da Cruz, Lurdes Rodrigues da Cruz; Hélio Rodrigues da Cruz – este apelidado como “Nenê”, Zélia Rodrigues da Cruz e Valdir Rodrigues da Cruz. Há também os irmãos por parte de pai, que seriam Sebastiana Ferreira (casada com Gildo), Lucia Ferreira Cecilia Ferreira, Maria Ferreira, Santos Ferreira e Paulo Ferreira.

Quem puder contribuir para reunir esta família com informações ou referências pode entrar em contato com Marcos, através do telefone 69 9-8462-8115.