A Prefeitura de Cacoal regulamentou a concessão do “Selo Verde Cacoal” definindo as normas e procedimentos para avaliação dos projetos.

O objetivo do Selo é estimular, reconhecer e certificar as iniciativas sustentáveis de instituições públicas e privadas que promovam as práticas e ações socioambientais.

As empresas interessadas deverão protocolar os pedidos de concessão do “Selo Verde Cacoal” junto à Secretaria Municipal de Indústria, Comercio e Turismo (SEMICT).

Segundo o titular da SEMICT, Elias Nunes, serão certificados com o “Selo Verde Cacoal” os empreendimentos que cumprirem com as normas ambientais, bem como os requisitos constantes no artigo 3º da Lei municipal 4.166/PMC/2018 e os critérios de avaliação elencados no Decreto 7.508/2019.

Para a Prefeita Glaucione Rodrigues, o “Selo Verde” é fundamental para consolidar o processo de desenvolvimento sustentável do município ao trazer inúmeros benefícios para a sociedade.

“A certificação traz também diversas vantagens mercadológicas para as empresas que aderirem ao Selo, entre elas maiores possibilidades de negócios com empresas e consumidores que priorizam a compra de materiais e produtos de empresas sustentáveis, bem como o acesso a linhas de crédito privilegiadas nas instituições financeiras”, frisou a Prefeita.

Maiores informações podem ser obtidas junto à SEMICT, localizada Avenida Amazonas, 2236 – Centro – CEP 76963772 – Contato: (69) 34418378 – email: semict@gmail.com.