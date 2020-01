O presidente do Sistema OCB/SESCOOP/RO, Salatiel Rodrigues participou no último dia 27, em Manaus, da Assembleia Geral Ordinária da Federação dos Sindicatos e Organizações das Cooperativas da Região Norte (FECOOP). Além do Estado do Amazonas que sediou a reunião, Rondônia Tocantins, Pará, Roraima, Acre e Amapá também foram representados pelos seus respectivos presidentes.

O encontro teve como pauta a apresentação dos resultados, demonstrações financeiras e prestação de contas de 2019, acompanhados do balanço patrimonial. Durante o encontro, também foram discutidas as atividades a serem desenvolvidas em 2020, definição do calendário de atividades da Fecoop Norte para 2020 e Sucessão da OCB Nacional.

“Essa foi uma excelente oportunidade de alinhar os interesses que todos esses Estados tem em comum, além de fomentar o cooperativismo em toda a região norte. Entendemos a importância de estarmos reunidos planejando e traçando nossas estratégias para 2020. Por isso, sempre faço questão de participar e contribuir com ideias que nos ajude a alcançar nossos objetivos de maneira positiva”, disse Salatiel.

Ivan Capra que é presidente do Conselho de Administração Central Sicoob Norte, presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Sicoob Credisul, conselheiro de Administração do Sicoob Confederação e Conselheiro da OCB/RO, juntamente com Vilmar Saugo, diretor executivo da Cooperativa Sicoob Credisul, conselheiro Fiscal da Central Sicoob Norte, presidente da Cooperativa Educacional de Vilhena e membro do CONSAD do SESCOOP/RO, representando a Unidade Nacional, também fizeram questão de ir até Manaus, onde puderam visitar a sede da OCB/AM.

Na oportunidade, Ivan Capra apresentou aos presentes as ações realizadas pelo Sicoob Norte e os projetos futuros que beneficiarão a toda a região norte do país.