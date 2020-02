Foi identificado como sendo Vanderlei Alves dos Santos, de 33 anos, o homem morto a tiros no bairro Embratel na noite de sexta-feira, 31, em Vilhena, leia (AQUI).

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Vanderlei foi assassinado com dois tiros na nuca, ele usava tornozeleira eletrônica. O corpo foi identificado no necrotério da funerária São Matheus pela ex-mulher e uma tia de Vanderlei.

Vanderlei era natural de Colorado do Oeste, aonde ainda moram seus pais. A família ainda não decidiu onde o corpo será velado e sepultado.