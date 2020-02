Entre os dias 07 e 09 de fevereiro policiais militares do 3º BPM participaram da operação Lei Seca no município de Vilhena.

As ações foram desencadeadas através do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran), por meio da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) local, com o apoio dos policiais militares do 3º BPM.

Em todos os dias da missão, as operações se iniciaram com uma preleção com o objetivo de orientar cada militar e agente de trânsito sobre a execução da missão e determinar as funções de cada um. Após isso foi feito deslocamento até o lugar em que aconteceu a blitz.

Resultados

Durante a operação foram abordados 57 veículos, sendo realizados exame de teor etílico nos condutores, sendo registrados 31 Autos de Infrações de Trânsito, remoção de dois automóveis e seis motocicletas. Os veículos removidos foram encaminhados ao pátio da Ciretran.

Foram recolhidas cinco Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e quatro Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV/CRV).

Ao todo os policiais militares registram dois boletins de ocorrência policial (BOP) por dirigir sob efeito de álcool.